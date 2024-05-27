С жителями Подмосковья начали проводить разъяснительную работу по поводу вывоза мусора из СНТ

В Подмосковье начали проводить разъяснительную работу по поводу графика вывоза мусора из садовых товариществ, сообщила пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Как напомнил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов, уже больше половины подмосковных СНТ работают по нормативу.

«Мы проанализировали средний объем мусора, который ежедневно образуется в СНТ, на основе чего была определена фиксированная сумма оплаты и регулярность вывоза отходов. Условия удобны, прозрачны и практически одинаковы для всех жителей», — подчеркнул он.

В ходе рабочего выезда в СНТ Одинцовского округа, добавил Владислав Мурашов, с собственниками участков, которые уже перешли на норматив, обсудили работу регионального оператора. Люди довольны оказанием услуг, отметил он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам проинформировать жителей региона о графике вывоза мусора из садовых товариществ.