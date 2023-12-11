Сброс порядка 80 кубометров мусора предотвратили в подмосковной Коломне

Инспекторы эконадзора совместно с сотрудниками ГУСТ, ГУРБ и полиции провели в Коломне очередной рейд по выявлению незаконных перевозчиков строительных отходов и грунтов. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Подмосковья.

Отмечается, что в ходе данного мероприятия было проверено пятнадцать самосвалов. У четверых водителей отсутствовали разрешительные документы на транспортировку отходов. В отношении всех нарушителей составлены протоколы, транспортные средства задержаны полицейскими. Таким образом предотвращен сброс порядка 80 кубометров мусора.

Глава ведомства Тихон Фирсов подчеркнул, что на истекшей неделе средствами видеофиксации обнаружено тридцать фактов незаконных перевозок строительных отходов и грунтов. Собственники самосвалов привлечены к административной ответственности, общая сумма штрафов превысила миллион рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по разъяснению жителям правил выброса мусора.