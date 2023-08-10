Сброс порядка сорока кубометров отходов предотвратили в подмосковной Рузе

Инспекторы эконадзора с сотрудниками УГИБДД и ГУСТ провели рейдовое мероприятие в городском округе Руза, в ходе которого было осмотрено почти двадцать большегрузных самосвалов. Об этом сообщили в региональном Министерстве экологии и природопользования.

Глава ведомства Тихон Фирсов отметил, что у двоих водителей не оказалось необходимых для транспортировки документов. В отношении нарушителей были составлены протоколы, оба самосвала задержаны сотрудниками полиции.

Ранее сообщалось, что за аналогичные нарушения привлечены к административной ответственности пятеро граждан, задержанных в городском округе Люберцы и Дзержинском.

В минувший понедельник в ходе традиционного совещания губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно разъяснять жителям правила выброса мусора.