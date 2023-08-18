Сброс порядка ста двадцати кубометров мусора предотвратили в подмосковной Коломне

Инспекторы эконадзора совместно с сотрудниками УМВД РФ «Коломенское» провели в Коломне рейдовое мероприятие по пресечению незаконной транспортировки строительных отходов и грунтов. Об этом сообщили в региональном Минэкологии.

Отмечается, что в ходе данного рейда проверено более двадцати большегрузных автомобилей. У водителей шестерых из них не оказалось разрешительных документов на перемещение строительного мусора. Так, в их отношении составлены протоколы об административном правонарушении.

Примечательно, что помимо рейдовых мероприятий, ведомство продолжает контролировать перемещение строительных отходов с помощью камер фотофиксации. С начала этой недели установлено более сорока фактов незаконной транспортировки, общая сумма штрафов, наложенных на нарушителей, превысила 2,5 миллиона рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно разъяснять жителям региона правила выброса мусора.