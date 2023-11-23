Семьсот тонн старых автопокрышек сдали жители Подмосковья на переработку за месяц

Жители Подмосковья за месяц сдали на переработку семьсот тонн старых автомобильных покрышек в рамках осенней акции «Сдай старые шины на «Мегабак». Об этом сообщила пресс-служба областного МинЖКХ.

Как отметил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский, количество собираемых шин растет каждый год. Например, в прошлом году жители региона сдали 5,5 тысячи старых покрышек.

«Этот значительный рост говорит об ответственном отношении подмосковных жителей к правильной утилизации крупногабаритных отходов», — сказал он.

Министр добавил, что победители акции в конце месяца получат сертификаты на приобретение авторезины.

Сейчас в Московской области функционирует шестьдесят площадок «Мегабак» в пятидесяти пяти округа. Благодаря этому жители региона могут бесплатно сдать крупногабаритные отходы, чтобы ресурсы вернулись на вторичный оборот. Проект реализуется в Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Экология».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве лесопарковых зон в Московской области.