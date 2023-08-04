Пермякова совместно с Росприроднадзором организовала ряд важных экологических акций, в том числе по сбору вторсырья — «Экомобиль», уборке побережья реки Обь и Новосибирского водохранилища. Кроме того, девушка помогла организовать фестиваль «Экомир», который посетили свыше десяти тысяч человек.

За плечами Пермяковой также участие и партнерство в «Экологическом агиттеплоходе», выставках работ из вторсырья, проведении мастер-классов и мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья. Волонтер также не осталась в стороне от благотворительного проекта «Шар желаний». В его рамках она исполнила заветные мечты двух детей из Новосибирска.

Награждение состоялось на открытии всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край» на Камчатке. Пермякова поблагодарила главу Росприроднадзора Светлану Радионову за возможность участвовать в премии как волонтер и отметила, что для ее семьи «Экология — дело каждого» является не просто девизом, но и смыслом жизни.

«Я рада, что хоть немного могу помочь нашей природе и окружающей среде вместе с другими волонтерами», — отметила Пермякова.

Отмечается, что в рамках форума «Экосистема. Заповедный край» Пермякова и другие волонтеры поделились своими успехами по развитию в стране экологического движения. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, в свою очередь, отметил вклад неравнодушных людей, которые формируют разумное влияние человека на окружающую среду и трудятся во имя сохранения природного богатства России.

Премию «Экология — дело каждого» Росприроднадзор учредил в марте 2021 года. Она присуждается за нестандартные идеи, проекты и инициативы, направленные на сохранение окружающей среды и популяризации экологической культуры. За два года на конкурс поступило свыше пятидесяти пяти тысяч работ из всех российских регионов и еще почти сорока стран мира. Заявки на третий сезон премии принимаются до 1 октября на сайте экологияделокаждого.рф.

Ранее сообщалось, что в Люберцах прошел экологический фестиваль. Как отмечал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, участие в нем приняли свыше пятисот человек.