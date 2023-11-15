Серию онлайн-экскурсий по музеям Trash Art запустила в Подмосковье компания «РТ-Инвест»

«РТ-Инвест» запустил уникальный проект — онлайн-экскурсию в музей Trash Art, в котором собраны самые интересные находки, обнаруженные на сортировочных линиях в Подмосковье. Посмотреть на все экспонаты и послушать познавательную лекцию можно на сайте .

Серию онлайн-экскурсий по музеям Trash Art открывает комплекс по переработке отходов «Север» в Сергиево-Посадском городском округе. Все экспонаты музея были обнаружены на сортировочных линиях. В коллекции более 120 предметов. В ходе экскурсии коллекционер и краевед Дмитрий Алексеев рассказывает о самых необычных вещах и истории их создания.

Отмечается, что в музее удалось собрать вещи, относящие к совершенно разным периодам. Есть, например, бинокль времен русско-японской войны, редкие книги 19 века и старинные утюги, которые использовались, когда еще не было электричества. Отдельный стеллаж занимают предметы советского быта: посуда, оружие, а также фото и видеокамеры, многие из которых до сих пор в рабочем состоянии.

На сегодняшний день музеи Trash Art открыты на всех четырех комплексах по переработке отходов компании «РТ-Инвест». В общей сложности в них собрано 500 экспонатов. Больше всего находок на КПО «Дон» в Каширском городском округе. Там коллекция музея насчитывает 213 экспонатов.

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