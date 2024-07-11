Сезон сбора Иван-чая проходит в Московской области

В Подмосковье идет сезон сбора Иван-чая. Июнь–июль являются самыми подходящими для этого месяцами, поскольку в данное время растение начинает цвести и накапливать в листьях большое количество питательных веществ, рассказали в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области.

Иван-чай имеет приятный аромат и вкус. Напиток из листьев кипрея обладает успокаивающими свойствами, помогает снизить тревогу и нервное напряжение, а также улучшает метаболизм. Кроме того, в Иван-чае много витамина С. Этот элемент играет одну из важных ролей в укреплении иммунной системы.

Перед сбором Иван-чая следует изучить Красную книгу и справочник-определитель, чтобы случайно не сорвать редкое растение, отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

«Иван-чай является общераспространенным растением и срывать в небольших количествах с одного биотопа его можно, однако необходимо сохранять нижние листья для того, чтобы растение поддерживало свою жизнедеятельность», — добавил он.

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