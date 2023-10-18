Сезон сбора клюквы завершается в Московской области

Сезон сбора клюквы в Подмосковье подходит к концу, сообщила пресс-служба областного Комитета лесного хозяйства.

Как уточнил зампред правительства региона Георгий Филимонов, клюква цветет в самом начале лета, а собирают ее с сентября до самого снега.

«Клюквенные места находятся в северной и восточной частях области в заболоченных сосняках и на торфяных болотах», — отметил Филимонов.

Он добавил, что клюкву можно собирать и весной, поскольку перезимовавшие под снегом ягоды не теряют своих полезных свойств и становятся еще более сладкими.

В Комлесхозе Московской области отметили, что небольшой кустарник клюквы приносит до трехсот ягод.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по расчистке Малаховского озера в Люберцах.