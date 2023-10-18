Сезон сбора клюквы завершается в Московской области
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Сезон сбора клюквы в Подмосковье подходит к концу, сообщила пресс-служба областного Комитета лесного хозяйства.
Как уточнил зампред правительства региона Георгий Филимонов, клюква цветет в самом начале лета, а собирают ее с сентября до самого снега.
«Клюквенные места находятся в северной и восточной частях области в заболоченных сосняках и на торфяных болотах», — отметил Филимонов.
Он добавил, что клюкву можно собирать и весной, поскольку перезимовавшие под снегом ягоды не теряют своих полезных свойств и становятся еще более сладкими.
В Комлесхозе Московской области отметили, что небольшой кустарник клюквы приносит до трехсот ягод.
Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по расчистке Малаховского озера в Люберцах.