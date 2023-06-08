Сезон ухода за лесными культурами стартовал в Подмосковье

В лесничествах Подмосковья начали лесоводственные уходы. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Экология» и федерального проекта «Сохранение лесов».

Как сообщил зампред областного правительства Георгий Филимонов, слова которого приводит пресс-служба Комлесхоза региона, в этом году проведение работ по лесоводственному уходу запланировано на площади свыше десяти тысяч гектаров. Уже выполнено пять процентов от годового плана.

«Во время проведения таких мероприятий уничтожается нежелательная древесно-кустарниковая растительность в рядах и междурядьях путем срезания при помощи мотокусторезов и ручных инструментов», — подчеркнул Филимонов.

В настоящее время больше всего уходов сделали в Московском учебно-опытном, Истринском, Волоколамском и Дмитровском лесничествах.

Ранее сообщалось, что на территории Кореневского карьера в Люберцах прошел экологический фестиваль. Как отмечал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, участие в мероприятии приняли свыше пятисот человек.