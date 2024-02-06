Шесть гидротехнических сооружений реконструируют в Московской области в этом году

Шесть гидротехнических сооружений реконструируют в Подмосковье в 2024 году, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области. Одно из них отремонтируют на финансирование, предоставленное Росводресурсами, остальные — за счет средств бюджета Московской области.

«В прошлом году специалистами министерства по контракту было проверено 225 гидротехнических сооружений, силами Минэкологии осуществлен капитальный ремонт шести плотин. Работа по капитальному ремонту гидротехнических сооружений региона продолжается», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В частности, в этом году капитальный ремонт затронет плотины пруда на реке Ходца и нижнего пруда на реке Васс в Богородском округе, верхнего пруда на реке Сетунь в селе Никольское в Одинцовском округе, пруда на ручье без названия в деревне Бережки в Подольске, донного водовыпуска плотины на реке Нара в Серпухове и плотины на реке Коломенка в городском округе Коломна.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.