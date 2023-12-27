Шесть плотин капитально отремонтировали в Подмосковье в этом году

В этом году специалисты министерства экологии и природопользования Подмосковья проверили техническое состояние 225 гидротехнических сооружений. Капитально отремонтированы были шесть плотин, сообщила пресс-служба ведомства.

Как подчеркнул глава областного Минэкологии Тихон Фирсов, работа по реконструкции плотин очень важна, от нее зависит благополучие и сохранность экосистем, а также жизнь граждан.

«Подтопления в связи с нештатными ситуациями и поломками на таких сооружениях, особенно в паводковый период, представляют реальную опасность для объектов природы и наших граждан. В целях недопущения катастроф наше ведомство старается своевременно выявлять и решать проблемы, связанные с функционированием ГТС», — подчеркнул министр.

Так, в текущем году капремонт был осуществлен на плотинах в Кашире, Щелково, Зарайске, Пушкино, Серпухове и Чехове. Благодаря ремонту размер предотвращенного потенциального ущерба составил почти четыреста миллионов рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что за три года в Подмосковье приведут в порядок более 4,5 тысячи МКД.