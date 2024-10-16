Выживание в Охотском море: история Михаила Пичугина

Михаил Пичугин, 46-летний мужчина, который провёл два месяца в Охотском море, поделился своим опытом выживания. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации пресс-службы Дальневосточной транспортной прокуратуры, 9 августа Пичугин, его брат и 15-летний племянник отправились в плавание на катамаране «Байкат 470». Вскоре после начала их путешествия связь с ними пропала. Несмотря на активные поиски с помощью вертолетов, их местоположение оставалось неизвестным.

К счастью, катамаран был обнаружен в понедельник рыбаками у берегов Камчатки, но, к сожалению, из трёх человек выжил только Михаил. Тела его брата и племянника нашли на борту катамарана. По данным агентства ГО и ЧС Бурятии, все трое туристов были из Улан-Удэ и планировали пройти путь от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине.

«Ну как, с Божьей помощью. Больше ничего не скажу. Водичку собирали дождевую. Ноги мокрые были, холодно. Но "Монгол" спальник был, там верблюжья шерсть. Ноги мокрые, под него залазишь, поерзаешь, согреешься», — поделился Пичугин.

После спасения Пичугин был доставлен в больницу Магадана. Состояние пострадавшего «более-менее стабильное». Михаил рассказал, что его родной брат и племянник погибли от истощения, а он сам потерял 50 килограммов за время, проведённое в море.

Напомню, ранее вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла.