По словам метеоролога Евгения Тишковца, климат на Земле меняется, однако предотвратить изменения посредством зеленой энергетики невозможно. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что это связано с тем, что ключевым климатообразующим фактором является изменяющееся состояние Солнца, которое примерно каждые двести лет меняется в активности. В связи с чем Трамп прав, заявляя, что зеленая энергетика – это пустая трата времени, а необходимо поднимать производство.

По мнению синоптика, европейские страны уже ощущают на себе итоги так называемой зеленой повестки. Так, в странах Старого Света зеленая энергетика приказала долго жить и накрывается медным тазом. Например, в Великобритании весной замерзает от холода 20-25 тыс. стариков из-за того, что зеленая – ветровая, солнечная энергетика – не справляется.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что по всей России фиксируется превышающая норму температура.