Вильфанд: по всей России фиксируется превышающая норму температура

Аномально высокие температуры ожидаются по всей территории России, что связано с переносом воздушных масс из Атлантики и явлением глобального потепления. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, изменение климата нарушает привычные схемы циркуляции воздуха. Ранее встреча теплого атлантического воздуха в Сибири, особенно на Дальнем Востоке, была редкостью, но в нынешнем столетии это происходит все чаще.

Для европейских регионов это проявляется в температурных значениях на 4-5 градусов выше нормы, тогда как за Уралом, где климатические нормы отличаются, температура зимой должна быть значительно ниже. В итоге здесь наблюдаются огромные аномалии.

Вильфанд отметил, что на востоке Уральского федерального округа температура превышает норму на 15-16 градусов. Аналогично, превышения температуры ожидаются практически по всей Сибири и в западных частях Якутии.

Ситуация также наблюдается в Тюменской и Курганской областях. В Челябинске температура будет положительной на протяжении всей рабочей недели.

В начале недели в Алтайском крае температура ночью составит минус 3-6 градусов, а днем — около нуля. Похожие условия ожидаются в Томской и Новосибирской областях, с понижением температуры до отрицательных значений лишь к концу недели.

Ранее сообщалось, что в Карелии семь районов остались без света из-за сильного шторма.