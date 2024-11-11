Ученый Вильфанд: потепление в России идет быстрее, чем во всем мире

Процессы потепления климата в России происходят быстрее, чем в среднем по миру. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В то время как в тропических регионах изменение климата происходит медленно, в умеренных широтах температура повышается в 2,5 раза быстрее, а в северных — и вовсе в 3,5 раза.

«Когда мы говорим о глобальном потеплении, оно имеет свои пространственные и временные особенности. И в России идет процесс потепления гораздо быстрее, чем в среднем по глобусу», — отметил Вильфанд.

Накануне президент РФ Владимир Путин подтвердили обеспокоенность по поводу глобального потепления. Он подчеркнул, что ускоряющееся потепление в стране может привести к серьезным последствиям для экосистемы и населения.

Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации добавил Андрей Селесте также отметил, что повышение температуры на планете ускорило гидрологический цикл, делая его менее регулярным и предсказуемым. По его словам, в 2023 году ледники потеряли более 600 гигатонн воды, что стало худшим показателем за последние 50 лет наблюдений.

Глобальное потепление представляет собой долгосрочное увеличение средней температуры Земли, вызванное накоплением парниковых газов в атмосфере. Газы, такие как углекислый газ (CO2), метан (CH4) и нитрозооксид (N2O), образуются в результате человеческой деятельности, включая сжигание ископаемых видов топлива, вырубку лесов и сельское хозяйство.

Как отмечают ученые, глобальное потепление является одним из ключевых вызовов, с которым сталкивается человечество. Оно требует совместных усилий на международном уровне для смягчения его последствий и адаптации к изменяющемуся климату.

Ранее The Guardian сообщило, что массовая гибель буревестников на пляжах Австралии вызвала опасения ученых.