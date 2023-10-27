Ситуацию с рекой Уча в Пушкинском округе держат на контроле

Инспекторы Минэкологии Подмосковья совместно с представителями Пушкинской городской прокуратуры, администрации округа, сотрудниками УМВД, ГУ МЧС по региону провели обследование акватории ручья без названия притока реки Уча в городе Ивантеевка. В результате им удалось установить нарушение экологического законодательства, сообщили в министерстве.

Проверку провели после обращений местных жителей, которые заметили загрязнение ручья.

«В ходе контрольно-надзорного мероприятия вблизи Ивантеевского шоссе по координатам 55.984514, 37.881595 был обнаружен ливневой коллектор, из которого произошел сброс загрязняющих веществ в ручей без названия приток реки Уча», — рассказал министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

По его словам, акватория реки имеет признаки загрязнения нефтепродуктами. Специалисты провели необходимое обследование смотровых колодцев коллектора, чтобы установить источник сброса, и выявили две врезки со стороны земельного участка со следами нефтепродуктов. По данному факту будет проведен лабораторный анализ.

Сотрудники ГУ МЧС России по Подмосковью и МБУ «Пушкинский АСО» перекрыли водный объект, чтобы не допустить загрязнения реки Уча. Сейчас представители МКУ «Пушгорхоз» организовали сбор нефтепродуктов с использованием сорбентов.

«По результатам исследований отобранных проб, совместно с органами прокуратуры будет решен вопрос о комиссионной выездной проверке промышленной территории, расположенной на земельном участке с целью установления виновных лиц и принятия мер в соответствии с действующим законодательством. Мы проконтролируем ситуацию и передадим результаты анализов в надзорные органы», — добавил Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.