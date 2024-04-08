Скворцы вернулись с юга в Московскую область

В Подмосковье прилетели скворцы, возвращение этих птиц свидетельствует о том, что заморозков в регионе больше не будет, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

Пернатых заметили на территории Наро-Фоминского лесничества. В ведомстве пояснили, что эти птицы очень чувствительны к перепадам давления и влажности, поэтому по поведению скворцов можно предугадывать погодные изменения.

Также со скворцами связано множество примет. Например, принято считать, что если эти птицы прилетели с юга раньше, то лето будет теплым.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что каждый год в Подмосковье обустраивают около двенадцати лесопарков.