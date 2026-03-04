Снега в три раза больше нормы: Кузбасс на пороге масштабного паводка

В Калтане готовятся к большой воде. Глава города Игорь Голдинов в своих соцсетях обнародовал список районов, которые с наибольшей вероятностью уйдут под воду этой весной. В зоне риска — посёлок Малиновка, село Сарбала, правый берег района Малышева Лога и район Шушталепа.

По предварительным данным, стихия может затронуть 462 жилых дома, где проживают 1028 человек, в том числе 233 ребёнка. Среди жителей — 12 нетранспортабельных больных и 24 одиноких пожилых человека. Беременных в списках нет. Для эвакуации подготовили 10 пунктов временного размещения людей, а также по два — для домашних животных и транспорта.

Вскрытие рек ожидают в конце марта — начале апреля. Но главный совет, который дают власти, касается не только готовности к эвакуации, но и юридической защиты. Жителям территорий с высоким риском подтопления настоятельно рекомендуют успеть застраховать своё жильё до 31 марта включительно. В этом году прогнозы особенно тревожные: аномальные снегопады привели к тому, что запасы воды в снежном покрове в ряде регионов превышают норму в 2–2,5 раза. В Московской, Калужской, Тамбовской областях и Мордовии ситуация сложная, а в Новосибирской области и на Алтае снега выпало в три раза больше обычного.

Страховка — единственный шанс получить компенсацию за утраченное имущество, если федеральные выплаты по каким-то причинам не покроют ущерб.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку из-за подтопления улиц Ноябрьска в ЯНАО.