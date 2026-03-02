Потоп у домов: прокуратура взяла на контроль прорыв водоснабжения на двух улицах

В Ноябрьске коммунальная авария обернулась прокурорской проверкой, передает интернет-издание «Ямал-Медиа» . Двадцать восьмого февраля на сетях водоснабжения произошел прорыв, который привел к затоплению подвалов и придомовых территорий на нескольких улицах города. Жители улиц Магистральная и 8 Марта оказались в эпицентре водяного бедствия.

На ситуацию оперативно отреагировали в надзорном ведомстве. Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа организовала проверку, чтобы разобраться в причинах и последствиях аварии. В первую очередь специалисты оценят, как должностные лица управляющей и ресурсоснабжающей организаций соблюдали законодательство при ремонте и эксплуатации сетей. Не останется без внимания и оперативность аварийных служб.

Прокурор Ноябрьска лично проконтролирует, как будут завершаться восстановительные работы. Но чисто технические моменты — не единственная забота надзорного ведомства. Важно, чтобы права жителей не пострадали. Коммунальщики должны сделать перерасчет платы за холодное водоснабжение тем, чьи квартиры и подвалы оказались залиты водой. Если основания для этого есть, конечно.

В ресурсоснабжающей организации «Севэнко» уже успели успокоить горожан. Там заявили, что суммы в квитанциях не изменятся: жители оплачивают только тот объем воды, который зафиксировали счетчики. Утечки и прорывы — это головная боль эксплуатирующей организации, и перекладывать эти расходы на плечи потребителей никто не собирается.

Однако прокурорская проверка на этом не заканчивается. Если найдут нарушения, последуют меры реагирования. Жителям Ноябрьска остается ждать вердикта и надеяться, что коммунальная инфраструктура больше не преподнесет таких неприятных сюрпризов.

Ранее сообщалось, что лодка с туристами затонула на озере во время штормовой погоды.