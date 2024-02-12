Собственница участка в Красногорске понесет наказание за незаконную свалку

«Наше исковое заявление ушло туда по подсудности, и вот Рассказовский районный суд Тамбовской области вынес решение в пользу министерства. Ответчице, которая, кстати, на заседание не явилась, хотя и была извещена должным образом, придется выплатить почти 60 тысяч рублей за то, что допустила размещение на своих землях строительных отходов и грунтов», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.