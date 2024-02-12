Собственница участка в Красногорске понесет наказание за незаконную свалку
Фото: [Пресс-служба Минэкологии МО]
Собственнице земельного участка, расположенного на территории коттеджного поселка «Седьмая миля» в городском округе Красногорск, придется ответить по факту образования незаконной свалки. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области. Женщина зарегистрирована в Тамбовской области.
«Наше исковое заявление ушло туда по подсудности, и вот Рассказовский районный суд Тамбовской области вынес решение в пользу министерства. Ответчице, которая, кстати, на заседание не явилась, хотя и была извещена должным образом, придется выплатить почти 60 тысяч рублей за то, что допустила размещение на своих землях строительных отходов и грунтов», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
В ведомстве уточнили, что решение пока не вступило в законную силу. В декабре 2023 года суд вынес первое решение по факту нарушений на данной территории в пользу министерства, собственнику придется выплатить 927 тысяч рублей ущерба от незаконной свалки.
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