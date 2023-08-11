Сорок тысяч гектаров земли обработали от борщевика в Подмосковье

Около сорока тысяч гектаров земли было обработано от борщевика в регионе в рамках двух этапов ликвидации сорняка. Об этом рассказали в областном Минсельхозпроде региона.

В ведомстве отметили, что работы были проведены в тридцать одном муниципалитете. Наибольшие территории обработали в Клину, Можайске и Волоколамске - 3,5 тысячи, 2,8 тысячи, 1,8 тысячи гектаров соответственно.

Обработка проводится и на территориях частных владений. В случае, если хозяин земельного участка не занимается ликвидацией сорняка, к работе могут подключиться местные власти.

Ранее сообщалось, что обработка от сорняка в регионе близится к завершению.