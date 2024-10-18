Специалист по животным Николаева назвала причины атак ворон на машины в Люберцах

Вороны разбили камнями десятки автомобилей, припаркованных у ЖК Pilot 918 в Люберцах, сообщает SHOT. Они берут лапами мелкие камни и кидают их вниз с высоты 22-го этажа на автомобили местных жителей. Специалист по животным Любовь Николаева назвала вероятные причины подобного поведения птиц. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, птицы могут так себя вести исключительно из мести, потому что их гнезда кто-то рядом уничтожил или кто-то стрелял по птицам. В целом вороны являются весьма мстительными птицами и нападать просто так не станут.

Эксперт добавила, что вороны являются отличными провокаторами, мстят стаями, следовательно, их поведение не связано с сезонной депрессией, поскольку подобного явления у птиц не замечено.

По ее мнению, осенью, когда другие птицы улетают на юг, вороны из лесов прилетают в города, где греются и добывают себе еду.

Ранее сообщалось, что вороны-агрессоры стали нападать на сов средь бела дня.