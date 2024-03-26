Специалисты по экомониторингу совершили почти триста выездов с начала года

С начала 2024 года мобильные лаборатории ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» совершили 261 выезд, в первом квартале этого года специалисты лаборатории работали в режиме повышенной нагрузки. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

«Совокупно они проехали свыше 38 тысяч километров — 236 выездов совершила дежурная служба, в том числе по заявкам Управления государственного экологического надзора», — уточнил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По его словам, в регионе также зафиксировали хорошую динамику обратной связи после выездов. После проверки качества атмосферного воздуха, поверхностных вод и уровня шума в подмосковных округах предприятиям и организациям было направлено 45 уведомлений о принятии мер по недопущению негативного воздействия. Еще 56 писем направили в органы государственной власти, чтобы ответственные лица приняли меры по подведомственности. Сотрудники «Мособлэкомониторинга» также помогли предоставить почти шесть тысяч госуслуг в сфере государственного технического надзора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.