Старейший великан: трехвековой дуб обнаружили лесничие в Одинцовском округе
Трехвековой дуб обнаружили лесничие на территории Одинцовского округа
Фото: [пресс-служба Комитета лесного хозяйства МО]
Подмосковные лесничие при обследовании территории лесного фонда в Одинцовском городском округе обнаружили трехсотлетний дуб. Об этом сообщила пресс-служба областного Комитета лесного хозяйства.
Старейшее дерево растет неподалеку от поселка Жаворонки. Окружность его ствола составляет более трех метров.
Как отметил председатель Комлесхоза региона Олег Баженов, такие деревья в лесах Московской области — не редкость, важно сохранить их для будущих поколений.
«И, конечно, при принятии решений о проведении санитарно-оздоровительных мероприятий в этой местности, наши сотрудники учитывают значимость и ценность дуба-старейшины», — подчеркнул он.
Трехсотлетний дуб несет не только историческую ценность, но и является ценным природным ресурсом. Дерево обеспечивает жителей леса пищей и укрытием.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в текущем году в регионе благоустроят девять лесопарков.