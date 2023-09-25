Старейший великан: трехвековой дуб обнаружили лесничие в Одинцовском округе

Подмосковные лесничие при обследовании территории лесного фонда в Одинцовском городском округе обнаружили трехсотлетний дуб. Об этом сообщила пресс-служба областного Комитета лесного хозяйства.

Старейшее дерево растет неподалеку от поселка Жаворонки. Окружность его ствола составляет более трех метров.

Как отметил председатель Комлесхоза региона Олег Баженов, такие деревья в лесах Московской области — не редкость, важно сохранить их для будущих поколений.

«И, конечно, при принятии решений о проведении санитарно-оздоровительных мероприятий в этой местности, наши сотрудники учитывают значимость и ценность дуба-старейшины», — подчеркнул он.

Трехсотлетний дуб несет не только историческую ценность, но и является ценным природным ресурсом. Дерево обеспечивает жителей леса пищей и укрытием.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в текущем году в регионе благоустроят девять лесопарков.