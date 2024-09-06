«Жуткий, но целебный»: исцеляющий от рака и ВИЧ гриб нашли в подмосковном лесу

В Подмосковье обнаружили гриб, который, вероятно, может исцелить от ВИЧ и онкологических заболеваний, пишет издание Regions .

Ксилярия многообразная, или «Пальцы мертвеца», как называют этот гриб в народе из-за его жуткого внешнего вида, был найден в лесном массиве в Истре.

Подобные грибы можно встретить на гнилой древесине, в пищу они непригодны, но могут сыграть важную роль в фармакологии, рассказал миколог Михаил Вишневский.

Исследователи выделили из Ксилярии многообразной полисахарид, который показал противовирусную активность и токсичность против раковых клеток.

«В Индии порошок из этого гриба используют для повышения лактации», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что в двух округах Московской области обнаружили краснокнижные грибы.