«Жуткий, но целебный»: исцеляющий от рака и ВИЧ гриб нашли в подмосковном лесу
Исцеляющий от рака и ВИЧ гриб нашли в подмосковном лесу
Фото: [youtube.com/Blanchard’s Bees]
В Подмосковье обнаружили гриб, который, вероятно, может исцелить от ВИЧ и онкологических заболеваний, пишет издание Regions.
Ксилярия многообразная, или «Пальцы мертвеца», как называют этот гриб в народе из-за его жуткого внешнего вида, был найден в лесном массиве в Истре.
Подобные грибы можно встретить на гнилой древесине, в пищу они непригодны, но могут сыграть важную роль в фармакологии, рассказал миколог Михаил Вишневский.
Исследователи выделили из Ксилярии многообразной полисахарид, который показал противовирусную активность и токсичность против раковых клеток.
«В Индии порошок из этого гриба используют для повышения лактации», — добавил специалист.
Ранее сообщалось, что в двух округах Московской области обнаружили краснокнижные грибы.