Студенты из Можайска приняли активное участие в экологическом субботнике

Студенты Можайского техникума поучаствовали в экологическом субботнике, который прошел в рамках партийного проекта «Чистый лес» в Можайском городском округе. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Основная цель проекта — сохранение лесов Подмосковья в хорошем состоянии. В ходе мероприятия участники субботника, под руководством сотрудников лесничества, занимались уборкой бурелома, который может стать средой для размножения вредоносных насекомых.

Отмечается, что благодаря совместным усилиям, удалось очистить значительную территорию от поваленных деревьев, тем самым способствуя улучшению экологической обстановки. Кроме того, для всех участников субботника была организована полевая кухня, где их угощали пловом, добавивший мероприятию дух товарищества и сотрудничества.