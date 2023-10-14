Субботник прошел в минувшие выходные на Жостовском карьере в Подмосковье

Жители Москвы и Подмосковья приняли активное участие в субботнике на Жостовском карьере, который состоялся в прошедшее воскресенье.

Примечательно, что ни сильный ветер, ни дождь не сломили 35 волонтеров выйти на уборку мусора перед грядущей зимой. Так, порядка восьми гектаров прилегающей к карьеру территории было очищено от мусора после любителей летних пикничков.

Волонтерам удалось собрать почти сто мешков мусора, шестьдесят из которых отправились на переработку. Из развлечений было: игра на гуслях и Ханга инструменте, а также поход в музей в Жостовской фабрики.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по разъяснению жителям правил выброса мусора.