Росприроднадзор подал иски к владельцам затонувших в Керченском проливе танкеров

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования направила исковые заявления к владельцам затонувших в Черном море танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации издания, поводом для исковых заявлений стал отказ от материальной компенсации экологического ущерба. Общая сумма требований ведомства — более 84,9 млрд руб. В службе отметили, что у предприятий было время для решения данного вопроса в добровольном порядке.

«Мы входим в судебный процесс, поскольку законные сроки для самостоятельного исполнения наших требований вышли», — сказала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

По информации издания, фрахтователь танкера «Волгонефть-212» и собственник судна ООО «Каматрансойл» должны выплатить более 49 млрд руб. Собственник танкера «Волгонефть-239» — это ЗАО «Волгатранснефть», от которого ведомство надеется получить более 35 млрд руб.

Издание напомнило, что танкеры потерпели крушение. Они перевозили топливо, которое растеклось по водам Керченского пролива. Инцидент негативно отразился на состоянии окружающей среды. Росприроднадзор оценил ущерб, о чем проинформировал компании. Выяснилось, что одна из фирм, к которой обратились, не является собственником судна.

Напомним, что в связи разливом топлива на некоторых участках запрещено купание в море. Эксперт Погорелова поделилась мнением, будут ли россияне придерживаться рекомендаций при выборе места для отпуска.

Ранее сообщалось, что более 7,5 млрд руб. выделили на защиту акватории Керченского пролива.