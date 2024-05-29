Суд в четвертый раз признал правоту Минэкологии Подмосковья в споре о 64-миллионном ущербе землям

Арбитражный суд Московского округа отказал в удовлетворении кассационной жалобы управляющей компании «УП Сервис» и люберецкого индивидуального предпринимателя, которые пытались опротестовать решения о возмещении ущерба, нанесенного почвам в деревне Мотяково в городском округе Люберцы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.

Напоминаем, что свалка была образована в деревне Мотяково, на участке земель с видом разрешенного использования «коммунальное обслуживание».Совладельцами участка являются местный индивидуальный предприниматель и управляющая компания ООО «УП Сервис».

Сумма рассчитанного ущерба, нанесенного свалкой площадью более 16 тысяч квадратных метров, превысила шестьдесят четыре миллиона рублей. Тогда ведомство подало исковое заявление, в котором просило суд взыскать эти средства в равных долях с правообладателей участка. Данное решение было вынесено, однако ответчики еще трижды пытались его опротестовать, но безуспешно.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву представили проект развития R&D-Центра фармкомпании «Биннофарм Групп» в Красногорске.