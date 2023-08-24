Свыше 130 оленей нацпарка «Лосиный остров» в Московском регионе получили паспорта здоровья

Свыше ста тридцати оленей и десять лосей, обитающих в нацпарке «Лосиный остров» в Московском регионе, получили паспорта здоровья. Об этом сообщила пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии России.

Как отметил директор парка Рустам Якубов, паспортизация парнокопытных и скрининговая оценка клинического статуса является многолетней научно-исследовательской работой. В паспорта здоровья животных занесены данные по результатам инструментальных, клинических и лабораторных методов диагностики, уточнил он.

Кроме того, в этом году ученые с использованием ГЛОНАСС-ошейников провели исследование лосей. Наблюдение за ними позволит получить информацию по адаптации животных, которые проживают рядом с мегаполисом.

В текущем году в нацпарке также провели инвентаризацию растительного мира, пополнили список зарегистрированных объектов животного мира и зарегистрировали представителей беспозвоночных. Помимо этого, в подмосковной части парка — на Верхнеяузских болотах — регулярно проводятся полевые исследования птиц. Именно там останавливаются краснокнижные пернатые и гнездится крупнейшая в регионе колония чаек.

Сегодня национальному парку «Лосиный остров» исполняется сорок лет. Он расположен на территории Москвы и Подмосковья. Парк занимает площадь свыше двенадцати тысяч квадратных метров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, какие парки откроются в Московской области в этом году.