Андрей Воробьев рассказал, какие парки откроются в Подмосковье в этом году

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие парки откроются после благоустройства и реконструкции в муниципалитетах области в этом году.

«Каждое лето мы видим все больший интерес к нашим паркам, поэтому и их число тоже растет – на сегодня в Подмосковье 184 пространства», - напомнил глава региона.

По его словам, до конца года завершатся работы в парке «Взлет» в Домодедово, в Центральном парке Долгопрудного, в парке имени 200 лет Егорьевску, в «Свердловском» парке в Лосино-Петровском, в парке «Липовая роща» в Красногорске, в парке «Киово» в Лобне.

Ранее глава региона сообщил, что в этом году в регионе откроют четырнадцать парков.