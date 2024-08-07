Свыше 150 охотников получили разрешения на добычу дичи в Нижегородской области

По результатам жеребьевки более 150 охотников получили разрешения на добычу копытных животных и медведя в общедоступных охотничьих угодьях Нижегородской области в предстоящем сезоне охоты. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональный Минлесхоз.

Уточняется, что в этом году возросли лимиты добычи на фоне роста численности животных. Так, лимит добычи на лося увеличился на 255 особей, косули сибирской — почти на 70 особей, медведя — на 26 особей.

Отмечается, что на добычу ценных видов охотничьих ресурсов предусмотрен особый порядок распределения разрешений. В текущем году в Министерство лесного хозяйства Нижегородской области поступило почти 2,4 тыс. заявлений. К розыгрышу было допущено более 2,3 тыс. заявок. Разрешения на добычу копытных животных и медведя получили 155 человек, что на 30 человек больше, чем в 2023-м.

Ранее сообщалось, что подмосковные охотники в 2025 году будут обязаны сдать экзамен по проверке знаний охоты.