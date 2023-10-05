Свыше 240 аварийных деревьев убрали в лесах Подмосковья за первый осенний месяц

Более 240 аварийных деревьев убрали с территории подмосковного лесного фонда за сентябрь, рассказал зампред областного правительства Георгий Филимонов. Его слова приводит пресс-служба областного Комлесхоза.

Больше всего таких деревьев убрали с территории Ногинского, Ступинского и Сергиево-Посадского лесничеств. Работы выполнили филиалы «Центрлесхоза» и подрядные организации.

Филимонов добавил, что в рубку были назначены аварийные деревья, о которых жители Московской области сообщили через портал «Добродел», ЦУР и сайт Комитета лесного хозяйства.

Как рассказали в ведомстве, рубка проводится на расстоянии не более ста метров от границ населенных пунктов. Аварийными считаются деревья, которые имеют явные структурные изъяны, например, обрыв корней или гнили. Опасный наклон таких деревьев может привести к их падению и причинить ущерб здоровью и имуществу граждан.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил министерствам и ведомствам Подмосковья внимательно относиться к обращениям жителей на «Доброделе».