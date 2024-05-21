Свыше 600 навалов мусора устранили в Подмосковье за неделю

Так, например, в надлежащее состояние приведено почти 170 контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий в Ленинском округе и свыше 100 — в Одинцовском.

Порядок складывается из нескольких факторов, подчеркнули в ГУСТ. Объем бункеров рассчитан сходя из числа проживающих в МКД или населенном пункте. Также строго соблюдается график вывоза и уборки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил проинформировать жителей региона о графике вывоза мусора из садовых товариществ.