Свыше 600 навалов мусора устранили в Подмосковье за неделю
Фото: [пресс-служба администрации городского округа Королев]
Коммунальные службы Подмосковья за неделю устранили свыше 600 навалов мусора, сообщила пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
Так, например, в надлежащее состояние приведено почти 170 контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий в Ленинском округе и свыше 100 — в Одинцовском.
Порядок складывается из нескольких факторов, подчеркнули в ГУСТ. Объем бункеров рассчитан сходя из числа проживающих в МКД или населенном пункте. Также строго соблюдается график вывоза и уборки.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил проинформировать жителей региона о графике вывоза мусора из садовых товариществ.