Свыше 850 навалов мусора убрали в лесах Подмосковья с начала года

С апреля этого года в подмосковных лесах силами муниципалитетов было ликвидировано восемьсот пятьдесят шесть навалов мусора, сообщил председатель областного Комлесхоза Олег Баженов. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

Общий объем убранного мусора составил свыше ста двадцати тысяч кубометров. Речь в том числе идет о свалках, которые выявили еще в прошлом году, уточнил он. Больше всего навалов устранили в Орехово-Зуево, Истре, Красногорске, Пушкино и Подольске.

В Комитете лесного хозяйства Московской области напомнили, что с прошлого года полномочия по уборке несанкционированных навалов мусора в лесах переданы муниципальным образованиям.

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