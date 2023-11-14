Свыше 860 навалов мусора ликвидировали в подмосковных лесах в этом году

С начала текущего года силами муниципалитетов в лесах Подмосковья было ликвидировано 862 навала мусора, сообщил председатель областного Комлесхоза Олег Баженов. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

Общий объем навалов превысил 120 тысяч кубометров. Больше всего свалок было устранено в Орехово-Зуево, Истре, Красногорске, Пушкино и Подольске.

Олег Баженов напомнил, что полномочия по уборке несанкционированных навалов мусора в подмосковных лесах муниципалитеты региона получили в прошлом году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве лесопарковых зон в Подмосковье.