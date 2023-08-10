Свыше четырехсот навалов мусора ликвидировали в лесах Подмосковья с апреля

Свыше четырехсот навалов мусора объемом почти десять тысяч кубометров ликвидировали в лесах Подмосковья с апреля этого года, рассказал зампред областного правительства Георгий Филимонов. Его слова приводит пресс-служба Комлесхоза региона.

Он уточнил, что только в августе было ликвидировало сто навалов мусора. Сейчас уборка в полном объеме проведена в пяти округах, в том числе в Можайске, Серпухове и Электрогорске. Однако есть муниципалитеты, где пока еще не приступали к работам. Речь идет о Коломне, Долгопрудном и Волоколамске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по разъяснению жителям региона правил выброса мусора.