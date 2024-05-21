Свыше пяти гектаров леса обработают от шелкопряда в Рязанской области

Сегодня в Рязанской области стартовала обработка лесов Рязанской области от шелкопряда. Об этом сообщает 7info со ссылкой на министра природопользования региона Александра Новикова.

Уточняется, что запланировано провести обработку свыше пяти гектаров леса. При этом в Солотче обработают лишь прилегающие территории, поскольку там введен запрет на использование гербицидов и пестицидов.

Ранее сообщалось, что в Московской области будет обработано от непарного шелкопряда свыше 10 га лесного массива, прежде всего работы по обработке предусмотрены на территории лесного фонда Егорьевска, Луховиц и Шатуры.