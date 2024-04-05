Более десяти тысяч гектаров леса обработают от непарного шелкопряда в Московской области

В Подмосковье заключили контракт на обработку более 10 тысяч гектаров лесных насаждений от непарного шелкопряда, работы в этом году пройдут на территории лесного фонда Егорьевска, Луховиц и Шатуры. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.