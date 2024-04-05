Более десяти тысяч гектаров леса обработают от непарного шелкопряда в Московской области
Фото: [Пресс-служба Комлесхоза МО]
В Подмосковье заключили контракт на обработку более 10 тысяч гектаров лесных насаждений от непарного шелкопряда, работы в этом году пройдут на территории лесного фонда Егорьевска, Луховиц и Шатуры. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
«Применяемая при такой обработке техника отличается высокой эффективностью, что позволит провести мероприятия по уничтожению вредителей в предельно сжатые сроки», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
В комитете уточнили, что в выбранных округах были выявлены очаги массового размножения непарного шелкопряда. Обработку проведут наземным способом с применением биологических препаратов, которые не приносят вреда для человека.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.