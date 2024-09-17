Свыше семи тонн плодовых собрали в Подмосковье за неделю в рамках экологической акции

Фото: [ пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области ]

В Подмосковье продолжается реализация экологической акции «Сдай яблоки и бахчевые на переработку».

Только за первую неделю жители Подмосковья принесли свыше семи тонн избыточного урожая, сообщила пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Акция проходит в сорока четырех округах региона. Принести излишки урожая можно в специальные брендированные контейнеры. Точки сбора указаны на интерактивной карте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье работает горячая линия по вопросам вывоза строительных отходов.