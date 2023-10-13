Свыше семи тысяч студентов приняли участие в онлайн-лекции об экологии Подмосковья

В Московской области прошла онлайн-лекция на тему экологии региона. Ее слушателями стали 7,5 тысячи студентов подмосковных колледжей.

Мероприятие было организовано Ассоциацией общественного контроля в сфере ТКО при поддержке МинЖКХ Подмосковья, передает пресс-служба министерства. С приветственным словом к студентам обратился глава ведомства Антон Велиховский. Он отметил, что к экоуроку присоединились студенты всех колледжей региона.

В рамках онлайн-лекции студенты различных специальностей — будущие специалисты ЖКХ, агрономы, юристы, повара, товароведы, механики, программисты, дорожники и парикмахеры — узнали в том числе о раздельном сборе отходов и важности увеличения доли сбора вторичного сырья.

Отметим, это была первая онлайн-лекция об экологии для учащихся колледжей. Кроме того, министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области регулярно проводит экологические уроки в школах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области в рамках программы «100 прудов и озер» расчистили уже свыше 160 водоемов.