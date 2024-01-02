Свыше шести тысяч охотничьих билетов выдали в Подмосковье в 2023 году

Сотрудники подмосковного управления госохотнадзора в 2023 году провели свыше 980 консультаций, на которых разъяснили гражданам правила и особенности охоты, сообщил глава областного Минэкологии Тихон Фирсов. Его слова приводит пресс-служба министерства.

Тихон Фирсов подчеркнул, что направление информирования и профилактики нарушений является приоритетным — за год была проведена большая работа. Всего в прошлом году министерство выдало свыше шести тысяч охотничьих билетов.

Глава министерства экологии и природопользования Московской области также добавил, что за год в сфере охоты было возбуждено свыше 250 административных дел, общая сумма штрафов по ним превысила 255 тысяч рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщал, что в 2023 году в Подмосковье оцифровали еще тридцать госуслуг.