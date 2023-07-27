Свыше трех тысяч гектаров леса обследовали инженеры-лесопатологи в Подмосковье с начала года

В Подмосковье перевыполнили план по лесопатологическим обследованиям лесов в первом полугодии. Об этом сообщил зампред областного правительства Георгий Филимонов. Его слова приводит пресс-служба регионального Комлесхоза.

«Лесничествами взят хороший темп. Календарный план с января по июль выполнен на 106 процентов», — уточнил он.

В этом году план составляет 7 739 гектаров, уже обследовано — 3 103 гектара. Больше всего проверок проведено в Егорьевском, Луховицком, Звенигородском, Подольском и Истринском лесничествах.

Обследование лесов проводится ежегодно, чтобы контролировать санитарное состояние насаждений. Инженеры-лесопатологи измеряют диаметр и высоту стволов, осматривают деревья на наличие болезней и повреждений, а также проверяют сомкнутость крон.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о программе благоустройства лесопарков в регионе.