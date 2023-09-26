Территорию Технолицея имени В. И. Долгих в Истре украсили саженцами плодовых и хвойных деревьев

Представители Минэкологии Подмосковья совместно с учащимися лицея, а также представителями общественных организаций высадили на территории областного Технолицея имени В. И. Долгих в Истре саженцы плодовых и хвойных деревьев, а также кустарники в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево».

«Помощь природе — важный аспект экологической грамотности. Высаживая деревья, мы проявляем заботу и уважение к окружающей среде.На акции учащимися лицея было высажено около 200 деревьев и кустарников, среди которых сирени, яблони, липы, сосны, дубы и клены», — сообщил глава ведомства Тихон Фирсов.

Отмечается, что специально в подарок лицею Фирсов вручил директору два экземпляра Красной Книги Московской области. А после высадки всех угостили вкусным чаем из самовара и сладостями.

В акции принимали активное участие представители Всероссийского общества охраны природы. Они подарили ребятам из младших классов эко-кубы с семенами кремлевской ели, что бы каждый из них мог вырастить свое дерево.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что благоустройство парка Дружбы у озера Черное начнется уже весной следующего года.