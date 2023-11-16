Тихон Фирсов рассказал о том, как реализуется в Подмосковье федеральный проект «Чистая страна»

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов выступил перед депутатами Московской областной Думы, и рассказал, что благодаря модернизации предприятий качество воздуха в регионе по округам улучшилось на 17-23%.

«Мы полностью ушли от полигонного захоронения. Благодаря федеральному проекту «Чистая страна», национального проекта «Экология», к настоящему моменту, рекультивировано 17 полигонов. В этом году мы завершили рекультивацию двух полигонов: «Талдомского» и «Заволенья». Еще два — «Ядрово» и «Поварово» — завершим до конца года. В 2024 году сдадим шесть объектов», — рассказал Тихон Фирсов.

Рекультивация объектов накопленного вреда проходит под строгим контролем, помимо этого осуществляется постоянный мониторинг качества атмосферного воздуха в зоне влияния полигонов. Стационарные посты установлены вблизи 14 полигонов. Всего же система экомониторинга в Подмосковье насчитывает уже 375 стационарных постов контроля качества воздуха и 4 мобильные лаборатории.

Тихон Фирсов сообщил, что с начала реализации программы по модернизации производств инвестиции предприятий в программу превысили 54 миллиарда рублей. Он также дополнил, что одним из главных маркеров для ведомства является динамика обращений жителей по поводу качества воздуха и другим направлениям природоохранной работы. Поступательное снижение количества жалоб свидетельствует об эффективности выстроенной системы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по разъяснению жителям правил выброса мусора.