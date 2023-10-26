Топливная утечка с судна «Марко Поло» грозит гибелью тысяч птиц

В последние дни в заливе Балтийского моря возникла серьезная экологическая угроза из-за утечки топлива с пассажирского судна «Марко Поло» компании TT-Line, которое село на мель в заливе Пукавик у побережья Блекинге на юге Швеции.

В шведской газете Aftonbladet предоставили информацию о происшествии и рассказали о возможных последствиях данного инцидента.

Вскоре после захода судна на мель в воскресенье утром были эвакуированы более 70 пассажиров, о пострадавших среди них не сообщается. Однако, более серьезной угрозой стала утечка топлива из судна, которая, по данным журналистов, достигла берегов Швеции. Местные власти предупредили о том, что это может иметь разрушительные последствия как для природы, так и для экономики.

Особенно тревожно, что тысячи птиц находятся в зоне риска, так как залив Пукавик является важным местом остановки во время их миграций. Утечка топлива может привести к серьезному загрязнению воды, чем повлечет за собой гибель их пищи и мест обитания.

Местные экологические организации и власти уже начали усиленные усилия по ликвидации утечки и предотвращению ее дальнейшего распространения. Они также приступили к мониторингу воздействия утечки на окружающую среду.

Сейчас решается вопрос о дальнейшем разбирательстве с судовладельцами и операторами судна.