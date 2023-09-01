Три округа с самым чистым воздухом назвали в Московской области

Экология

Фото: [ГКУ «Мособлэкомониторинг»]

За неделю мобильные эколаборатории ГКУ «Мособлэкомониторинг» провели 23 выезда для оценки качества воздуха в 19 городских округах, в том числе, Мытищах, Балашихе, Подольске, Егорьевске и других. Об этом сообщили в областном Минэкологии.

Самый чистый воздух по итогам исследования на этой неделе был зафиксирован в Химках, Воскресенске и Солнечногорске.

«Замеры воздуха производились по 32 загрязняющим веществам. В ходе выездов измерялись показатели ПДК загрязняющих веществ в городах, вблизи с предприятиями и объектами накопленного вреда. Результаты лабораторных исследований отобранных проб доказали, что превышений концентраций в атмосфере за эту неделю не было», — уточнил глава Минэкологии региона Тихон Фирсов.

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