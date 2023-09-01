Три округа с самым чистым воздухом назвали в Московской области

За неделю мобильные эколаборатории ГКУ «Мособлэкомониторинг» провели 23 выезда для оценки качества воздуха в 19 городских округах, в том числе, Мытищах, Балашихе, Подольске, Егорьевске и других. Об этом сообщили в областном Минэкологии.