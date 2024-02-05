Три случая незаконной рубки деревьев выявили в январе в Подмосковье

С начала года лесная охрана Комитета лесного хозяйства Московской области выявила три факта незаконной рубки деревьев на землях региона. Общая сумма вреда составила более двенадцати миллионов рублей.

«Стоит напомнить, что незаконная рубка деревьев не только наказуемое преступление, но и наносит вред лесам — „легким“ наших городов, а значит и нашему здоровью», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

Отмечается, что два случая незаконной рубки деревьев зафиксированы в Шатурском лесничестве, а еще один — в лесничестве «Русский лес».

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