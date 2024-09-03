Триста килограммов батареек собрали на площадках «Мегабак» в Подмосковье с начала года

Триста килограммов батареек собрали в Подмосковье на площадках для вторичной переработки «Мегабак» с начала текущего года, сообщила пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Также на утилизацию вывезено сто двадцать энергосберегающих ламп и десять килограммов ртутных градусников.

В ведомстве напомнили, что батарейки относятся ко второму классу опасных отходов. Утилизировать такое сырье нужно с осторожностью, кроме того, данным отходам можно подарить вторую жизнь, например, из ста батареек можно сделать сто карандашей или килограмм удобрений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указывал на важность модернизации электроснабжения в регионе.